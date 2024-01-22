PWK'den Kürdistan Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yıl dönümü için mesaj

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Kürdistan Yurtseverler Partisi (PWK), Doğu Kürdistan’ın Mahabad kentinde ilan edilen Kürdistan Cumhuriyeti’nin kuruluşunun üzerinden 78 yıl geçmesi vesilesiyle bir mesaj paylaştı.

PWK Basın Bürosu, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden paylaştığı mesajda, “1946’da Mahabad’da İlan Edilen Kürdistan Cumhuriyeti tüm Kürdistanlıların onur kaynağıdır.” sözlerine yer verdi.

Kürdistan Cumhuriyeti’nin “Kürdistan tarihinde onur duyulacak büyük bir tecrübe” olduğu vurgulanan mesajda, Kürdistan Cumhuriyeti’nin kuruluşunda şehit olan Kürdistanlılar anıldı.

PWK’nin mesajında, şu ifadeler yer aldı:

“Kürdistan Cumhuriyeti 78 yıl önce, 22.01.1946 günü Doğu Kürdistan’ın Mahabad şehrinin Çarçıra Meydanı’nda Kürdistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Qazî Muhammed tarafından ilan edildi.

O gün Çarçıra Meydanı’nda Kürdistan’ın dört parçasından temsilciler de hazır bulunuyorlardı.

İran Devleti’nin 17.12.1946 günü Mahabad şehrini tekrar işgal etmesiyle Kürdistan Cumhuriyeti yıkıldı.

Qazî Muhammed ve Kürdistan Cumhuriyeti’nin 15 yöneticisi 31 Mart 1946 günü Çarçıra Meydanı’nda İran Devleti tarafından idam edildiler.

Kürdistan Cumhuriyeti Kürdistan tarihinde onur duyulacak büyük bir tecrübedir.

Kürdistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Qazî Muhammed’in mahkemedeki tutumu ve vasiyetnamesi, hem Kürdistan Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi ve amacını, hem de özgürlük mücadelemizin amaç ve yol haritasını ifade ediyor.

Kürdistan Cumhuriyeti’nin ilan edilişinin 78. yıldönümünde, Kürdistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Qazî Muhammed’i, Kürdistan Cumhuriyeti’nin Askeri Komutanı Molla Mustafa Barzani’yi, Kürdistan Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ve yarattığı değerlerde emeği olan tüm yöneticileri, emektarları, Kürdistan Cumhuriyeti’nin şehitlerini ve tüm Kürdistan şehitlerini saygıyla anıyoruz.”