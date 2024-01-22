Hükümet Sözcüsü: İran'ın Erbil saldırısı hiçbir yalan haber örtbas edilemez

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Kürdistan Bölgesi Hükümet Sözcüsü Peşewa Hewramani, İran’ın Erbil saldırısının hiçbir propaganda, yalan haber ve sahte fotoğrafla örtbas edilemeyeceğini söyledi.

Hükümet Sözcüsü Hewramani, 22 Ocak Pazartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajda, Irak Hükümeti ve Parlamentosu heyetlerinin şehit Peşraw Dizayi'nin evini ziyaret etmesine ve İran'ın füze saldırısının sivillere, kadınlara ve çocuklara karşı bir suç olduğuna herkesin şahit olmasına rağmen, İranlı yetkililerin hala asılsız iddialarda bulunmasının çok şaşırtıcı olduğunu kaydetti.

Hewramani açıklamasında, “Dünya ve bölgedeki medyalarla kamuoyunun sorusu, İran'ın füzelerinin İran'ın düşman olarak gördüğü daha birçok yer ve ülkeye ulaşıp ulaşamayacağıdır." ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları, 15 Ocak Pazartesi günü gece saat 23.30’da Erbil’de sivillerin de bulunduğu birçok noktayı balistik füzelerle hedef almıştı. Saldırılarda, aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve küçük kızının da bulunduğu 4 sivil hayatını kaybederken, birçok sivil de yaralanmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, yaptığı açıklamayla füzeli saldırıları üstlenmişti.

İran’ın sivilleri hedef alan saldırılarına karşı Erbil, Soran, Duhok ve Zaho’da gösteriler düzenlenmişti.

Erbil’e düzenlenen füzeli saldırıları araştırmak üzere Muhammed Şiya Sudani’nin talimatıyla oluşturulan komite, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci başkanlığında Erbil’e gelmişti.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani 16 Ocak 2024'te saldırılara ilişkin açıklamada bulunarak, Irak Hükümeti ile uluslararası topluma çağrıda bulunmuştu.

“Kürdistan Bölgesi halkına yönelik bu alçakça saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Bağdat Hükümetini, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin egemenliğinin açık ihlali olan bu saldırıya karşı ilkeli bir tavır sergilemeye çağırıyorum.” diyen Mesrur Barzani, uluslararası toplumdaki ortaklara Kürdistan halkına yönelik art arda yapılan saldırılar karşısında sessiz kalmamaları çağrısında bulunmuştu.

Başkan Mesud Barzani, 16 Ocak 2024'te Erbil’e düzenlenen füzeli saldırılara ilişkin açıklamada bulunarak, “Bu saldırılar Kürdistan halkına karşı yapılan açık bir haksızlıktır.” ifadesini kullanmıştı.