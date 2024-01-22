Tahran’dan Erbil’e boykotla ilgili kararı gözden geçirme çağrısı

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Tahran Ticaret Odası, Erbil Ticaret ve Sanayi Odasına İran mallarını boykot etme kararını gözden geçirme çağrısında bulundu.

Tahran Ticaret Odası, 22 Ocak 2024 Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Erbil Ticaret ve Sanayi Odasına, İran'la ekonomik ile ticari ilişkilerin askıya alınması yönündeki kararını iptal etmesi çağrısında bulunarak, İran mallarına uygulanan boykot kararının “çok üzücü” olduğunu belirtti.

İran ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ticaretin bu yıl yaklaşık 3 milyar dolara ulaştığı belirtilen açıklamada, Erbil Ticaret ve Sanayi Odasını İran mallarını boykot etme kararını gözden geçirmeye çağırdı.

Kürdistan Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Sözcüsü Karwan Surçi, 20 Ocak 2024 Cumartesi günü K24’e yaptığı açıklamada, İran’ın Erbil’i hedef alan saldırılarına karşı tüccarlara İran mallarını boykot etmeleri çağrısında bulunduklarını bildirmişti.

İran Devrim Muhafızları, 15 Ocak Pazartesi günü gece saat 23.30’da Erbil’de sivillerin de bulunduğu birçok noktayı balistik füzelerle hedef almıştı. Saldırılarda, aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve küçük kızının da bulunduğu 4 sivil hayatını kaybederken, birçok sivil de yaralanmıştı.