Ekonomi

Tahran’dan Erbil’e boykotla ilgili kararı gözden geçirme çağrısı

author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Tahran Erbil boykot Devrim Muhafızları

HABER MERKEZİ

Tahran Ticaret Odası, Erbil Ticaret ve Sanayi Odasına İran mallarını boykot etme kararını gözden geçirme çağrısında bulundu.

Tahran Ticaret Odası, 22 Ocak 2024 Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Erbil Ticaret ve Sanayi Odasına, İran'la ekonomik ile ticari ilişkilerin askıya alınması yönündeki kararını iptal etmesi çağrısında bulunarak, İran mallarına uygulanan boykot kararının “çok üzücü” olduğunu belirtti.

İran ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ticaretin bu yıl yaklaşık 3 milyar dolara ulaştığı belirtilen açıklamada, Erbil Ticaret ve Sanayi Odasını İran mallarını boykot etme kararını gözden geçirmeye çağırdı.

Kürdistan Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Sözcüsü Karwan Surçi, 20 Ocak 2024 Cumartesi günü K24’e yaptığı açıklamada, İran’ın Erbil’i hedef alan saldırılarına karşı tüccarlara İran mallarını boykot etmeleri çağrısında bulunduklarını bildirmişti.

İran Devrim Muhafızları, 15 Ocak Pazartesi günü gece saat 23.30’da Erbil’de sivillerin de bulunduğu birçok noktayı balistik füzelerle hedef almıştı. Saldırılarda, aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve küçük kızının da bulunduğu 4 sivil hayatını kaybederken, birçok sivil de yaralanmıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv