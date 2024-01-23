Josep Borrell: İran'ın Erbil saldırısında bir Avrupa vatandaşı öldü

HABER MERKEZİ

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, savaşın Kürdistan'a tırmanmasından ve bölgenin istikrarsızlaşmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

AB Dışişleri Konseyi, dün, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır ve İsrail'in dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Basında çıkan haberlere göre toplantıda Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, Hamas ile İsrail arasındaki savaş, küresel çatışma ile birlikte İran Devrim Muhafızlarının Kürdistan Bölgesi'ne saldırı konusu da tartışmalara dahil edildi.

Josep Borrell, toplantı arasında basına yaptığı açıklamada, savaşın Kürdistan Bölgesi de dahil olmak üzere Orta Doğu'nun diğer bölgelerine yayılması ve bölgeyi istikrarsızlaştıran saldırılardan duyduğu endişeyi dile getirdi.

İran’ın Erbil’de sivilleri hedef aldığı saldırıda babası Peşraw Dizayi ile şehit olan Jina Dizayi’nin ölümüne işaret ederek, saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

Josep Borrell, saldırılarda hayatını kaybedenler arasında bir Avrupa vatandaşının da bulunduğunu dile getirdi.