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Gaz sızıntısı nedeniyle Kerkük'e bağlı bir köy boşaltıldı

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kürdistan Kerkük gaz boru hattı

HABER MERKEZİ 

Kerkük yakınlarında bulunan gaz boru hattında yaşanan sızıntı nedeniyle Kızılyar’daki köy sakinleri evlerini terk etti.

Köydeki okulun müdürü Mikail Mecid, K24’e yaptığı açıklamada, “Sabah sınavlarla meşgulken saat 8.45'te bir ses duyuldu ama biz umursamadık. Daha sonra bir öğrenci bizi çağırdı. Dışarı çıktığımda gaz borusu gördüm.” dedi.

Borudan sızan gazın çok fazla olması nedeniyle öğretmen ve öğrencilerden, sınavı bırakıp dışarı çıkmalarını istediğini belirten Mikail Mecid, “Köy boşaltıldı.” ifadesini kullandı.

Mikail Mecid, “Rüzgarın yönü bize doğru olsaydı, koku çok kötü olduğu için gaz hayati tehlike oluşturabilirdi.” diye konuştu.

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