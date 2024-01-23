Politika

MİT Başkanı Kalın'dan Bağdat'a ziyaret

author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak MİT Bağdat

HABER MERKEZİ 

Türkiye Milli istihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak'a gerçekleştirdiği ziyarette, Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Şii ve Sunni gruplar ile görüştü.

Yapılan görüşmelerde terörle mücadele, PKK ile mücadelede atılabilecek ortak adımlar, güvenlik iş birliği, DAİŞ ile mücadelede iş birliğinin sürdürülmesi ele alındı.

Bir güvenlik ve ekonomik iş birliği alanı olarak kalkınma yolu projesi ile Gazze savaşı ve savaşın Irak ile bölge ülkelerine yansıması konuları da masaya yatırıldı.

Irak Cumhurbaşkanı Reşid, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, bölgede güvenlik ve istikrarı pekiştirecek adımların atılması ile özellikle terörle mücadele alanında koordinasyon ve istişarenin önemini görüştüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Reşid ile MİT Başkanı Kalın görüştü
Cumhurbaşkanı Reşid, MİT Başkanı Kalın ile görüştü

Irak Kanun Devleti Koalisyonu lideri ve eski Irak Başbakanı Nuri Maliki’nin Ofisi, Nuri Maliki’nin, Irak’a ziyaret gerçekleştiren MİT Başkanı Kalın ile bir araya geldiğini açıkladı.

Nuri Maliki ile MİT Başkanı Kalın görüştü

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv