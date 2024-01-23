MİT Başkanı Kalın'dan Bağdat'a ziyaret

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Türkiye Milli istihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak'a gerçekleştirdiği ziyarette, Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Şii ve Sunni gruplar ile görüştü.

Yapılan görüşmelerde terörle mücadele, PKK ile mücadelede atılabilecek ortak adımlar, güvenlik iş birliği, DAİŞ ile mücadelede iş birliğinin sürdürülmesi ele alındı.

Bir güvenlik ve ekonomik iş birliği alanı olarak kalkınma yolu projesi ile Gazze savaşı ve savaşın Irak ile bölge ülkelerine yansıması konuları da masaya yatırıldı.

Irak Cumhurbaşkanı Reşid, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, bölgede güvenlik ve istikrarı pekiştirecek adımların atılması ile özellikle terörle mücadele alanında koordinasyon ve istişarenin önemini görüştüklerini belirtti.

Irak Kanun Devleti Koalisyonu lideri ve eski Irak Başbakanı Nuri Maliki’nin Ofisi, Nuri Maliki’nin, Irak’a ziyaret gerçekleştiren MİT Başkanı Kalın ile bir araya geldiğini açıkladı.