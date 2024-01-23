Ayn el-Esed askeri üssüne SİHA’lı saldırı

HABER MERKEZİ

Irak’ın Anbar vilayetinde bulunan, ABD askerlerinin konuşlandığı Ayn el-Esed askeri üssüne silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlendi.

Iraklı güvenlik kaynakları, Anbar vilayetindeki Ayn el-Esed askeri üssünün 2 SİHA ile hedef alındığını belirterek, SİHA’ların hedefine ulaşmadan hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Irak İslami Direniş’in, 20 Ocak 2024’te saat 18.30’da Ayn el-Esed askeri üssüne yönelik düzenlediği füze saldırısında bir Irak askeri ile çok sayıda ABD askeri yaralanmıştı.

Üs geçmişte birçok kez füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınmıştı.