Politika

Ayn el-Esed askeri üssüne SİHA’lı saldırı

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Anbar'ın batısında yer alan Ayn el-Esad askeri üssü
Anbar'ın batısında yer alan Ayn el-Esad askeri üssü
Irak Anbar Ayn el-Esed SİHA Irak

HABER MERKEZİ

Irak’ın Anbar vilayetinde bulunan, ABD askerlerinin konuşlandığı Ayn el-Esed askeri üssüne silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlendi.

Iraklı güvenlik kaynakları, Anbar vilayetindeki Ayn el-Esed askeri üssünün 2 SİHA ile hedef alındığını belirterek, SİHA’ların hedefine ulaşmadan hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Irak İslami Direniş’in, 20 Ocak 2024’te saat 18.30’da Ayn el-Esed askeri üssüne yönelik düzenlediği füze saldırısında bir Irak askeri ile çok sayıda ABD askeri yaralanmıştı.

Üs geçmişte birçok kez füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınmıştı.

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