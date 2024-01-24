Erdoğan'dan "terörle mücadelede İran'la iş birliği" vurgusu

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bölgenin güvenliğini hedef alan teröre karşı iş birliğinin daha da güçlendirilmesinin önemine değindiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşmesinin ardından düzenlenen anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü görüşmelerde Gazze ve Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldıklarını aktararak, "Terörle mücadeleden enerjiye, ticaretten eğitime ikili gündemimizde yer alan konular hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Konseyimizin geçmiş toplantılarında aldığımız kararların takibini yaptık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile "bölgenin güvenliğini hedef alan PKK, PYD, YPG ve PJAK'a karşı iş birliğinin daha da güçlendirilmesinin önemine değindiklerini" belirterek, "Terörle mücadelede İran'ın desteğinin artarak devam etmesi gerektiğini bir kez daha vurguladık." dedi.

Filistin'in haklı davasında ülkesinin İran ile mutabık durumda olduğuna işaret eden Erdoğan, “İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıların bir an önce son bulmasını ele aldık.” ifadesini kullandı.

İran ile yıllık 30 milyar dolar ticaret hedefi bağlamında ilerleme kaydedildiğini belirten Erdoğan, bu kulvarda daha hızlı koşulması gerektiğinin farkında olduklarını, Cumhurbaşkanı Reisi ile bu kapsamda atılacak adımları ele aldıklarını söyledi.

Türkiye'nin 7 Ekim'den bu yana 26 bin tonu un olmak üzere, 30 bin tondan fazla insani yardım malzemesini Al-Ariş'e gönderdiğini hatırlatan Erdoğan, “7 Ekim'den beri 26 bin tonu un olmak üzere 30 bin tondan fazla insani yardım malzemesini gönderdik. İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarının bir an önce son bulması ve acil kalıcı barışa yönelik adımlar atılmasını ele aldık." dedi.

Reisi ile Filistin, Suriye, Irak, Afganistan ve Güney Kafkasya'da yaşanan son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını kaydeden Erdoğan, “Münasebetlerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık. Bu suretle ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ülkesinin Türkiye ile olan ilişkilerini daha üst seviyelere taşımayı arzuladığını ifade eden Reisi, Türkiye ile İran'ın, Filistin'e destek ve Filistin halkının haklarının verilmesi konusunda mutabık olduğunu söyeldi.