İspanya: Irak'ta yabancı güçlere yönelik saldırılar durdurulmalı

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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, yasa dışı silahlı grupların uluslararası koalisyon güçlerini hedef alan saldırılarının durdurulması gerektiğini savundu.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası basın karşısına geçti.

Irak'ta ABD öncülüğünde DAİŞ karşıtı Uluslararası Koalisyon üslerine yönelik saldırıların durdurulması gerektiğini belirten Albares, “Uluslararası koalisyon güçleri, Irak Hükümetinin terörle mücadele talebi üzerine Irak'a geldi ve Irak Hükümetinin isteği üzerine geri çekilmeye hazır.” dedi.

Dışişleri Bakanı Albares “İspanya'nın egemenliğini korumak için Irak'ı destekleme konusunda uzun bir geçmişi var ve biz bu durumda Irak'ın yanındayız, ancak milislerin uluslararası koalisyona yönelik devam eden saldırılarından da oldukça endişeliyiz.” diye konuştu.

“DAİŞ karşıtı Uluslararası Koalisyonun bir parçası olarak askerlerimizin varlığıyla Irak'ta istikrarı sağlamaya kararlıyız.” diyen Albers, “Bu nedenle Irak'ta yabancı güçlere yönelik saldırılar durdurulmalıdır.” ifadesini kullandı.