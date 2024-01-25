Politika

İspanya: Irak'ta yabancı güçlere yönelik saldırılar durdurulmalı

"Uluslararası koalisyon güçleri, Irak Hükümetinin isteği üzerine geri çekilmeye hazır"
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak İspanya Bağdat DAİŞ karşıtı Uluslararası Koalisyon

HABER MERKEZİ 

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, yasa dışı silahlı grupların uluslararası koalisyon güçlerini hedef alan saldırılarının durdurulması gerektiğini savundu.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası basın karşısına geçti.

Irak'ta ABD öncülüğünde DAİŞ karşıtı Uluslararası Koalisyon üslerine yönelik saldırıların durdurulması gerektiğini belirten Albares, “Uluslararası koalisyon güçleri, Irak Hükümetinin terörle mücadele talebi üzerine Irak'a geldi ve Irak Hükümetinin isteği üzerine geri çekilmeye hazır.” dedi.

Dışişleri Bakanı Albares “İspanya'nın egemenliğini korumak için Irak'ı destekleme konusunda uzun bir geçmişi var ve biz bu durumda Irak'ın yanındayız, ancak milislerin uluslararası koalisyona yönelik devam eden saldırılarından da oldukça endişeliyiz.” diye konuştu.

“DAİŞ karşıtı Uluslararası Koalisyonun bir parçası olarak askerlerimizin varlığıyla Irak'ta istikrarı sağlamaya kararlıyız.” diyen Albers, “Bu nedenle Irak'ta yabancı güçlere yönelik saldırılar durdurulmalıdır.” ifadesini kullandı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv