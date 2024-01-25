Politika

DEM Parti MYK'si toplandı: Başak Demirtaş'ın adaylığı değerlendirilecek

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türkiye DEM Parti Başak Demirtaş İBB

HABER MERKEZİ

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başak Demirtaş'ın adaylığı dahil yerel seçimle ilgili konuları görüşecek.

DEM Parti MYK'si, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında partinin genel merkezinde toplandı.

İki gün sürecek MYK toplantısında yerel seçimlere ilişkin bir dizi kararın alınması bekleniyor.

Toplantıda, Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adaylığına dair yaptığı talebi de masaya yatırılacak.

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