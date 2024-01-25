DEM Parti MYK'si toplandı: Başak Demirtaş'ın adaylığı değerlendirilecek
HABER MERKEZİ
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başak Demirtaş'ın adaylığı dahil yerel seçimle ilgili konuları görüşecek.
DEM Parti MYK'si, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında partinin genel merkezinde toplandı.
İki gün sürecek MYK toplantısında yerel seçimlere ilişkin bir dizi kararın alınması bekleniyor.
Toplantıda, Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adaylığına dair yaptığı talebi de masaya yatırılacak.