Pentagon: Irak'la ortaklığımız devam edecek

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak'taki başarılarından gurur duyduklarını ve Irak'la ortaklıklarının devam edeceğini bildirdi.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Kurdistan24 muhabiri İsa Hasan'a yaptığı açıklamada, terör örgütü DAİŞ tehdidinin hala devam ettiğini belirterek, ABD’nin terör örgütüyle mücadeleye devam edeceğini söyledi.

Irak’la yapılan müzakerelerde ABD güçlerinin Irak'tan geri çekilmesi konusunun ele alınmadığına dikkat çeken Singh, iki tarafın da DAİŞ'e karşı mücadeleye devam edeceğininin altını çizdi.

Irak Hükümetinin talebi üzerine ülkede bulunduklarını hatırlatan Sabrina Singh, “Ortaklarımızın ve Irak güçlerinin yardımıyla yaptığımız çalışmalardan gurur duyuyoruz. Irak'la ortaklığımız devam edecek." dedi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin 25 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Yüksek Askeri Komitenin 7-8 Ağustos 2023 tarihlerinde ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen ABD-Irak Ortak Güvenlik İşbirliği Diyaloğu (JSCD) sırasında iki tarafında taahhüt ettiği bir süreç olduğunu kaydederek, Yüksek Askeri Komite toplantılarının önümüzdeki günlerde başlayacağını belirtmişti.

Austin, “Yüksek Askeri Komite, sürecinin başlatılması ABD'nin bölgesel istikrar ve Irak'ın egemenliğine olan derin bağlılığını yansıtmaktadır.” demişti.