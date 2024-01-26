Erdoğan: 31 Mart akşamı Murat Kurum'la yeniden İstanbul'u yaşayacağız

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’e karşı açılan davayla ilgili, "Gerek Adalet Divanı'ndan gerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden olumlu sonuçlar çıkacağına inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarına gündemle ilgili açıklamalar yaptı.

İsveç’in NATO üyeliği ve F-16’lara ilişkin açıklama yapan Erdoğan, “Verilen söz üzerine oylamalarla meclisimizden geçti. Ben de imzaladım, akşam da Resmi Gazete'de yayımlandı. Biden da yazılı bir talimatla temsilciler meclisine gönderdi. Orayı da bekliyoruz. Oradan gelecek olan netice bizler için F-16’ların Türkiye’ye gönderilmesi sürecinin başlamasını inşallah sağlayacaktır.” dedi.

Uluslararı Adalet Divan'ında ihtiyati tedbir kararı bugün açıklanacak İsrail’e soykırım davasına ilişkin, "Takibimiz neticesinde gerek Adalet Divanı'ndan gerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden olumlu sonuçlar çıkacağına inanıyorum." diye konuştu.

Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un seçim çalışmalarına ilişkin ise "İnanıyorum ki 31 Mart akşamı Murat Kurum'la yeniden İstanbul'u yaşayacağız." dedi.

Yarın İzmir’de aday açıklamaları yapacağını ve geniş kapsamlı büyük bir kapalı spor salonu toplantısı yapacağını belirten Erdoğan, “Eskişehir'i, İzmir'i önemsiyoruz. Burada yapacağımız toplantılarla da Cumhur İttifakı'nın nasıl 31 Mart'a hazırlandığını göstereceğiz." ifadelerini kullandı.