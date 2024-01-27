İzmir'de 5.1 şiddetinde deprem: Normal fay üzerinde

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Deprem uzmanı Naci Görür, Kuşadası körfezinde merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

AFAD, saat 08.19'da Ege Denizi'nde, merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntı yerin 8,5 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Naci Görür, deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Deprem uzmanı, "Kuşadası Körfezi’nde 5,1 deprem oldu. Bu körez kuzey ve güney sınırları boyunca normal faylarla sınırlı. Bu fayları KD-GB UZANIMLI KESEN DOĞRULTU ATIMLI FAY SİSTEMLETİ DE VAR. Deprem kuzey kenara yakın ve olasılıkla normal fay üzerinde." dedi.