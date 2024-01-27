CHP'li İlgezdi istifa etti: "Partide Alevi ve Kürt kıyımı var"

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ataşehir Belediye Başkanı olan Battal İlgezdi, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifa sonrası açıklama yapan İlgezdi, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren belediye başkanlarının tasfiye edildiğini belirtti.

CHP’nin 15 yıldır Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi, “Ben, belediye başkanı adayı olmadığım için istifa etmedim. CHP'de bir kıyım hareketi yapılıyor.Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren tüm belediye başkanları tasfiye ediliyor.” dedi.

İlgezdi, “Sabah İBB adayımız çağırdı. Kendisi neden aday olamayacağımı ifade ettiğinde anketlerde başarısız çıktığımı ifade eden şeyler söyledi. Ancak 6 anket yaptırdım hepsinde de seçimi kazanıyorum. Partide çok açık bir şekilde Kürt ve Alevi tasfiyesi yapılıyor. Bu çok açık ve nettir." ifadelerini kullandı.