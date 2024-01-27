Politika

CHP'li İlgezdi istifa etti: "Partide Alevi ve Kürt kıyımı var"

author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye CHP Battal İlgezdi istifa

HABER MERKEZİ 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ataşehir Belediye Başkanı olan Battal İlgezdi, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifa sonrası açıklama yapan İlgezdi, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren belediye başkanlarının tasfiye edildiğini belirtti.

CHP’nin 15 yıldır Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi, “Ben, belediye başkanı adayı olmadığım için istifa etmedim. CHP'de bir kıyım hareketi yapılıyor.Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren tüm belediye başkanları tasfiye ediliyor.” dedi.

İlgezdi, “Sabah İBB adayımız çağırdı. Kendisi neden aday olamayacağımı ifade ettiğinde anketlerde başarısız çıktığımı ifade eden şeyler söyledi. Ancak 6 anket yaptırdım hepsinde de seçimi kazanıyorum. Partide çok açık bir şekilde Kürt ve Alevi tasfiyesi yapılıyor. Bu çok açık ve nettir." ifadelerini kullandı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv