Sudani'nin Ofisi: Koalisyon güçlerinin çekilmesi için takvim hazırlanacak

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, DAİŞ karşıtı Uluslararası Koalisyonun Irak'taki askeri misyonunun sona ermesiyle ilgili bir takvim hazırlanacağını bildirdi.

Sudani’nin Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Sudani’nin desteğiyle, Washington ile Bağdat arasında DAİŞ karşıtı Uluslararası Koalisyon güçlerinin terör örgütü DAİŞ’i yenilgiye uğratmasının ardından, Irak’tan çekilme sürecine ilişkin müzakere görüşmelerinin başladığı belirtildi.

Toplantıda çekilme sürecini takip edecek üst düzey komitenin inceleme çalışmalarının, DAİŞ’in oluşturduğu tehdit düzeyi, operasyon düzenleme gerekliliği ve Irak güvenlik güçlerinin askeri yeteneklerinin güçlendirilmesi düzeyinde başlaması kararlaştırıldı.

İnceleme kapsamında, uluslararası koalisyonun askeri misyonunun sona ermesine ilişkin bir takvim hazırlanacağı, ardından Irak ile ABD ve koalisyona katılan ülkeler arasındaki ikili güvenlik ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımlar atılacağı ifade edildi.

Açıklamaya göre taraflar Irak ile ABD arasında 2008'de imzalanan stratejik anlaşmaya uyacak, koalisyon danışmanları ülke çapındaki müzakereler sırasında korunacak ve gerilimin tırmanması önlenecek.

Irak ile ABD arasındaki görüşmelerin başlaması, Iraklı milis gruplarının Irak ve Suriye'deki uluslararası koalisyon üsleri ve karargahlarına yönelik saldırılarının yoğunlaşmasının ardından geldi; bu gruplar Ekim 2023 ortasından bu yana yabancı güçlere 160'tan fazla saldırı gerçekleştirdi.