AK Parti İzmir belediye başkan adayları açıklandı

HABER MERKEZİ

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), 31 Mart mahalli idareler seçimi için İzmir ilçe adaylarını duyurdu.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de Halkapınar Spor Salonunda düzenlenen AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nda konuştu.

Konuşmasına, "Sabah yaşadığımız 5.1 büyüklüğündeki depremden dolayı tüm İzmirlilere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." sözleriyle başlayan Erdoğan, partisinin İzmir adayını şu ifadelerle duyrdu:

“İzmir'e efendi olmaya değil, bu şehrin ve insanlarının hizmetkarı olmaya talibiz. Bunlar da darbecilikle övünmekten, ecdada ve insanımızın değerine küfür etmek kadar rezillik var. Büyükşehir adayımız Hamza Dağ, partimizin her kategorisinde İzmir'e hizmet etmiş kardeşimizdir.”

Erdoğan'ın açıkladığı adaylar şu şekilde:

Aliağa: Serkan Acar (MHP adayı)

Balçova: Erol Eroğlu

Bayındır: Uğur Demirezen

Bayraklı: Bilal Kırpınar

Bergama: Sadık Doğruer

Beydağ: Hüseyin Ay

Bornova: Cevdet Çayır

Buca: Adnan Öztekin

Çeşme: Esat Tanık (MHP adayı)

Çiğli: Murat Gökçekaya

Dikili: Sema Akıncı(MHP adayı)

Foça: Taner Acar (MHP adayı)

Gaziemir: Deniz Doğan

Güzelbahçe: Gümüş Saime Bucakoğlu

Karabağlar: Mehmet Sadık Tunç

Karaburun: Eyüp Kaykaç

Karşıyaka: İsmail Çiftçioğlu

Kemalpaşa: Galip Atar

Kınık: Sami Molla Ahmet

Kiraz: Saliha Özçınar

Konak: Ceyda Bölünmez Çankırı

Menemen: Aydın Pehlivan

Menderes: Sinan Akdeniz

Narlıdere: Murat Sarman

Ödemiş: Ali Hadim

Seferhisar: Ahmet Aydın

Selçuk: Zeynep Bakıcı

Tire: Arif Demirkan (MHP adayı)

Torbalı: Özgür Erman Çağlar

Urla: Tarkan Bakırlı