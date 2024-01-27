AK Parti İzmir belediye başkan adayları açıklandı
HABER MERKEZİ
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), 31 Mart mahalli idareler seçimi için İzmir ilçe adaylarını duyurdu.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de Halkapınar Spor Salonunda düzenlenen AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nda konuştu.
Konuşmasına, "Sabah yaşadığımız 5.1 büyüklüğündeki depremden dolayı tüm İzmirlilere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." sözleriyle başlayan Erdoğan, partisinin İzmir adayını şu ifadelerle duyrdu:
“İzmir'e efendi olmaya değil, bu şehrin ve insanlarının hizmetkarı olmaya talibiz. Bunlar da darbecilikle övünmekten, ecdada ve insanımızın değerine küfür etmek kadar rezillik var. Büyükşehir adayımız Hamza Dağ, partimizin her kategorisinde İzmir'e hizmet etmiş kardeşimizdir.”
Erdoğan'ın açıkladığı adaylar şu şekilde:
Aliağa: Serkan Acar (MHP adayı)
Balçova: Erol Eroğlu
Bayındır: Uğur Demirezen
Bayraklı: Bilal Kırpınar
Bergama: Sadık Doğruer
Beydağ: Hüseyin Ay
Bornova: Cevdet Çayır
Buca: Adnan Öztekin
Çeşme: Esat Tanık (MHP adayı)
Çiğli: Murat Gökçekaya
Dikili: Sema Akıncı(MHP adayı)
Foça: Taner Acar (MHP adayı)
Gaziemir: Deniz Doğan
Güzelbahçe: Gümüş Saime Bucakoğlu
Karabağlar: Mehmet Sadık Tunç
Karaburun: Eyüp Kaykaç
Karşıyaka: İsmail Çiftçioğlu
Kemalpaşa: Galip Atar
Kınık: Sami Molla Ahmet
Kiraz: Saliha Özçınar
Konak: Ceyda Bölünmez Çankırı
Menemen: Aydın Pehlivan
Menderes: Sinan Akdeniz
Narlıdere: Murat Sarman
Ödemiş: Ali Hadim
Seferhisar: Ahmet Aydın
Selçuk: Zeynep Bakıcı
Tire: Arif Demirkan (MHP adayı)
Torbalı: Özgür Erman Çağlar
Urla: Tarkan Bakırlı