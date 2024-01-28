Erbil ve Bağdat, Kürdistan Bölgesi petrolünün üretim maliyeti konusunda anlaştı

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Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümetlerinin, Kürdistan Bölgesi petrolünün üretim maliyeti konusunda anlaştı.

Kurdistan24 muhabirinin edindiği bilgilere göre Erbil ve Bağdat, Kürdistan Bölgesi'nde petrol üretiminin maliyeti için varil başına 20,6 dolar konusunda anlaşmaya vardı.

Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümetlerinin, üretilen petrolün sevkiyat değeri müzakerelerin devam ettiği aktarıldı.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Davos Forumu kapsamında yaptığı açıklamada, Erbil ve Bağdat’ın aralarındaki çözülmemiş sorunları çözerek, Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının yeniden başlaması amacıyla petrol konusunda yeni bir anlaşma imzaladığını belirtmişti.

Bakan Hüseyin açıklamasında, Kürdistan Bölgesi petrolünün ihracatının en yakın zamanda yeniden başlamasını beklediklerini dile getirmişti.

Paris'teki Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatına ilişkin 25 Mart 2023 tarihli kararının ardından Ceyhan limanından yapılan petrol ihracatı askıya alınmıştı.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 1 Kasım'da yaptığı açıklamada, boru hatlarının Ekim 2023’ten bu yana petrol ihraç etmeye hazır olduğunu ancak ihracatın başlayamadığını belirterek, “Petrol ihracatında herhangi bir teknik sorunu yok, ancak Erbil ile Bağdat arasında bu konuda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ihracat henüz başlayamadı.” demişti.