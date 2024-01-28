İstanbul’daki saldırıya siyasi taraflardan tepkiler yağdı

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İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesinde pazar ayininde ayin sırasında maskeli 2 kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırının ardından birçok siyasi taraftan tepkiler geldi.

Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç saldırıya ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajda, söz konusu saldırıyı kınarayak, “Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, olayın aydınlatılması için bir Başsavcı Vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Tunç, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

İstanbul Sarıyer’de Santa Maria kilisesinde ayin sırasında maskeli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum.



Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, olayın aydınlatılması… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) January 28, 2024

- İstanbul Valisi Davut Gül

İstanbul Valisi Davut Gül ise silahlı saldırının gerçekleştiği Santa Maria Kilisesine gelerek, incelemelerde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Ardınan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Söz konusu silahlı saldırıyı “şiddetle” kınayan Vali Gül, "Bir vatandaşımız vefat etti. 2 maskeli şahıs saldırıda bulundu. Bununla ilgili polisimizin, savcılığımızın araştırması devam ediyor. Yaralı yok. Tek bir kişiye saldırı olmuş ve bir kişi vefat etmiş. Bildiğimiz, gördüğümüz şu içeri girilmiş ve içerideki bir kişiye saldırıda bulunulmuş. Bunun üzerinde polisimiz çalışıyor. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, saldırganların en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edileceğini vurguladı.

Valimiz @gul_davut, #İstanbul #Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi’nde yaşanan silahlı saldırı sonrası olay yerine giderek incelemelerde bulundu.



Basın mensuplarına açıklama yapan Vali Gül: “Olay daha çok yeni herkes görevini yapıyor. Failler de bulunup adli makamlara çıkartılacak.” pic.twitter.com/AZexhoTDvb — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) January 28, 2024

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise saldırıyı kınadığı mesajında, "Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemizde böylesi provokatif şiddet olaylarının bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum.



Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.



Ülkemizde böylesi provokatif şiddet olaylarının bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. — Meral Akşener (@meral_aksener) January 28, 2024

- Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat da saldırıya ilişkin mesaj paylaştı.

Bakan Bolat, mesajında, “Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan bu hain saldırılar, bundan önce amaçlarına ulaşamadığı gibi bundan sonra da ulaşamayacaktır.” sözlerini kullandı.

İstanbul’da Santa Maria Kilisesi’nde ayin sırasında içeride bulunan maskeli iki kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum.



Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan bu hain saldırılar, bundan önce amaçlarına ulaşamadığı gibi bundan sonra da… — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) January 28, 2024

- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından yayımlanan mesajda ise “Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesinde pazar ayini sırasında gerçekleştirilen alçak saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden vatandaşımızın yakınlarına ve dostlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, vatandaşlarımızın huzuruna kast edenlere bugüne kadar imkan vermedik bundan sonra da asla vermeyeceğiz.” denildi.

Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi'nde pazar ayini sırasında gerçekleştirilen alçak saldırıyı tel’in ediyor, hayatını kaybeden vatandaşımızın yakınlarına ve dostlarına başsağlığı diliyorum.



Milletimizin birlik ve beraberliğine, vatandaşlarımızın huzuruna kast edenlere bugüne… — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) January 28, 2024

- Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, söz konusu saldırıyı kınadığı mesajında, “Güvenlik güçlerimiz konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine kast edenler, asla emellerine ulaşamayacaktır.” ifadelerine yer verdi.

İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir vatandaşımıza yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz.



Güvenlik güçlerimiz konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir.



Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine kast edenler, asla emellerine… — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 28, 2024

- İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Adayı Murat Kurum

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Adayı Murat Kurum da paylaştığı mesajında, saldırıyı şiddetle kınadığını, Rahip Anton Bulai’i arayarak başsağlığı dileklerimi ilettiğini belirterek, “Yüzlerce yıllık kardeşlik hukukumuzu ve bir arada yaşama irademizi hedef alan bu alçak saldırılar asla hedefine ulaşamayacak.” dedi.

Sarıyer Büyükdere Mahallemizde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesindeki ayin esnasında gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Rahip Anton Bulai’i arayarak başsağlığı dileklerimi ilettim.



Yüzlerce yıllık kardeşlik hukukumuzu ve bir arada yaşama irademizi hedef alan bu… — Murat KURUM (@murat_kurum) January 28, 2024

- İYİ Parti'nin İBB Adayı Buğra Kavuncu

İYİ Parti'nin İBB Adayı Buğra Kavuncu ise Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesinde, pazar ayini sırasında gerçekleşen silahlı saldırıyı büyük bir üzüntüyle öğrendiğini keydederek, “Hayatını kaybeden C.T’ye rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır, yaralılara şifa diliyorum.” ifadesini kullandı.

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde, pazar ayini sırasında gerçekleşen silahlı saldırıyı büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Hayatını kaybeden C.T’ye rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır, yaralılara şifa diliyorum. — Buğra Kavuncu (@SBugraKavuncu) January 28, 2024

- Ne olmuştu?

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria Kilisesine pazar ayininde kar maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti.

Basında çıkan haberlere göre saat 11.00'de başlayan ayine düzenlenen saldırı sonrası bölge ablukaya alınmıştı. Bir kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı saldırı yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilmişti.