Fewzi Qedur: İsviçre, Kürdistan Bölgesi ile ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor

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Kürdistan Bölgesi Hükümetinin İsviçre Temsilcisi Fewzi Qedur, İsviçre Hükümetinin Kürdistan Bölgesi'ne bir devlet muamelesi yaptığını söyledi.

Fewzi Qedur, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, Davos Forumu Komitesi ve İsviçre Hükümetinin Kürdistan Bölgesi'ne bir devlet muamelesi yaptığını ve her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Dünya liderlerinin Davos'ta Erbil'i hedef alan füze saldırısını kınadıklarını, Kürdistan Bölgesi’ne desteklerini teyit ettiğini belirten Qedur, “İsviçre Hükümeti, Kürdistan Bölgesi'ne büyük önem vermekte, her zaman ikili ekonomik ile siyasi ilişkilerin daha da geliştirilmesini ve genişletilmesini istiyor.” dedi.

Avrupa ülkelerinin Kürdistan Bölgesi'nin doğal gazına talip olduğunu söyleyen Fewzi Qedur, Kürdistan Bölgesi'nin tüm Avrupa'ya doğal gaz sağlamasını istediklerini sözlerine ekledi.

Kürdistan Bölgesi Temsilcileri, Başbakan Mesrur Barzani’nin katılımıyla 28 Ocak 2024 Pazar günü sabah saat 10.00’da Erbil’de düzenlenen konferansta bir araya gelmişti.