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THY uçağına yıldırım çarptı

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türkiye THY uçak yıldırım İstanbul

HABER MERKEZİ 

Türk Hava Yollarının İstanbul kalkışlı Antalya uçağına kalkışından kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti.

Edinilen bilgiye göre THY'nin TK-2408 sefer sayılı TC-JHK kuyruk tescilli uçağı Antalya seferini yapmak üzere saat 09.25'de İstanbul Havalimanından kalkış yaptı.

Kalkıştan kısa bir süre sonra yıldırım isabet eden uçağın pilotu, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek geri döneceğini bildirdi.

İstanbul Havalimanına saat 10.16'da sorunsuz bir şeklide inişini gerçekleştiren uçak, teknik ekip tarafından incelemeye alındı.

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