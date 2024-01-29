Savaş uçağı Süleymaniye'de bir evi bombaladı

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Süleymaniye’nin Gelale köyünde bulunan sivillere ait bir ev, savaş uçağı tarafından bombalandı.

Süleymaniye’nin Mawat ilçesine bağlı Gelale köyünde bir ev, gece saat 1.00 sularında sivil vatandaşlara ait bir ev, savaş uçağı tarafından hedef alındı.

Kurdistan24’ün edindiği bilgilere göre saldırıda can kaybı yaşanmadı.

Köy sakinlerinden birinin K24’e yaptığı açıklamada, hedef alınan evin tamamen yıkıldığını belirterek, “Bombalama sırasında evin boş olması nedeniyle can kaybı yaşanmadı; Burada yaşayan vatandaşlar Süleymaniye'ye gitmişti.” dedi.

Bombalama nedeniyle çok sayıda tarım alanının da zarar gördüğünü dile getiren köy sakini, "Gece 1.00'den sonra sürekli bomba seslerini duyuyorduk." diye konuştu.