Genel

Antep'te damat dehşeti: 4 ölü, 3 yaralı

author_image Kurdistan24 -Türkçe
Olay yeri (FOTO-İHA)
Olay yeri (FOTO-İHA)
kürdistan Antep silahlı saldırı

HABER MERKEZİ 

Antep'in Nizip ilçesinde, Halil Çağlar adlı kişi taşıdığı silahla, eşi ve 2 kayınbiraderini öldürüp, olay yerinden kaçtıktan sonra intihar etti.

İddiaya göre TIR şoförü Halil Çağlar (47), bir süre önce evi terk ederek ailesinin yanına taşınan eşi Yüksel Çağlar ile görüşmek üzere Belkıs Mahallesi Kısa Sokak'taki eve gitti.

Görüşmek için gittiği evde tartışma çıkması üzerine Halil Çağlar, tabancayla eşi ve kayınbiraderleri Mehmet ile Ahmet Oymak'ı öldürdü, 3 kişiyi de yaraladı.

Sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden 27 APP 441 plakalı otomobiliyle kaçan zanlı, Urfa'nın Birecik ilçesinde aynı silahla aracında intihar etti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv