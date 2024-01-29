Antep'te damat dehşeti: 4 ölü, 3 yaralı

HABER MERKEZİ

Antep'in Nizip ilçesinde, Halil Çağlar adlı kişi taşıdığı silahla, eşi ve 2 kayınbiraderini öldürüp, olay yerinden kaçtıktan sonra intihar etti.

İddiaya göre TIR şoförü Halil Çağlar (47), bir süre önce evi terk ederek ailesinin yanına taşınan eşi Yüksel Çağlar ile görüşmek üzere Belkıs Mahallesi Kısa Sokak'taki eve gitti.

Görüşmek için gittiği evde tartışma çıkması üzerine Halil Çağlar, tabancayla eşi ve kayınbiraderleri Mehmet ile Ahmet Oymak'ı öldürdü, 3 kişiyi de yaraladı.

Sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden 27 APP 441 plakalı otomobiliyle kaçan zanlı, Urfa'nın Birecik ilçesinde aynı silahla aracında intihar etti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.