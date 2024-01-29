Politika

Rusya açıkladı: Putin'in Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
türkiye Rusya Türkiye Vladimir Putin

HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinin şubat ayında olacağı açıklandı.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, düzenlenen basın toplantısında, Putin’in Türkiye ziyaretini sorması üzerine ziyaret için hazırlık yapıldığını dile getirerek, söz konusu ziyaretin önümüzdeki şubat ayında olacağını duyurdu.

Putin’in Türkiye ziyaretinde ele alınacak ana maddelerinden birinin Ukrayna olacağını belirten Uşakov, “Rusya, Ukrayna ile yapılacak müzakerelere her zaman açıktı, ancak karşısında bir muhatap bulamadı. Kremlin, farklı ülkelerin taleplerine olumlu yanıt verdi. Fakat Kiev bu konuda müzakereleri yasakladı.” ifadelerini kullandı.

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