Hatay’da işçileri taşıyan servis kamyonetle çarpıştı: 1 can kaybı, 5 yaralı

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Hatay’da kamyonet ile tarım işçilerini taşıyan servis çarpıştı, kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Arsuz ilçesi Çetilik Mahallesi yakınında meydana geldi.

B.G. idaresindeki kamyonet, karayoluna geri vaziyette girmek istediği sırada T.K. yönetimindeki bir tıra çarptı. Tıra çarpıp yolun karşı tarafına geçen kamyonet, karşı yolda ilerleyen S.B. idaresindeki bir işçi servisiyle çarpıştı.

Kazada işçi servisi ve kamyonet devrilirken, işçi servisindeki A.D. yaşamını yitirdi. Serviste bulunan S.A., S.D., N.D., S.D. ve D.A. ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ilgili ekipler yaralıları kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar Arsuz Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazada yaşamını yitiren şahsın cesedi ise İskenderun Devlet Hastanesi morguna götürüldü.