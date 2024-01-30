Devlet Bahçeli seçim öncesi provokasyonlara karşı uyardı

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, İstanbul’daki kilise saldırısının ardından provokasyonlara karşı uyarıda bulunarak, “31 Mart seçimlerine kadar provokasyon ortamını canlı tutmayı, ülkemizin sinir uçlarıyla oynamayı planlayan karanlık ellere azami şekilde uyanık olmalıyız.” dedi.

Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarda, İstanbul Sarıyer’deki kilise saldırısının ardından provokasyon uyarısında bulundu.

31 Mart seçimlerine giderken, provokasyonlara karşı uyanık olunması gerektiğini söyleyen Bahçeli, “Milli birliğimizi kundaklamayı hedefleyenlere fırsat vermeyeceğiz. Vatandaşlarımız can ve mal güvenliğini korumak devletin başlıca görevi olmakla birlikte, hukukun üstünlüğünden taviz vermemek de hepimizin müşterek sorumluluğuna emanettir.” diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i “Türkiye ittifakı” açıklaması üzerinden eleştiren Bahçeli, “Henüz kendi aranızdaki ikilikleri aşamamışken Türkiye ittifakını seslendirmeniz kara mizah değil de nedir? Sayın Kılıçdaroğlu’nun bütün izlerini silmenin neredeyse ismini ananı kapının önüne bırakmanın neresi Türkiye ittifakı, neresi adamlık, neresi vefakarlı?” şeklinde konuştu.

Bahçeli, “Gördüğümüz kadarıyla demlenmek CHP yönetimine hiç iyi gelmemiş.” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhur İttifakı'nda tartışma iddiaları için ise Devlet Bahçeli, "AK Parti ile MHP arasındaki bağı anlamak için yürek lazım." diye konuştu.