Jeoloji mühendisinden Japonya ve Türkiye'deki depremlere ilişkin açıklama

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Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, Japonya ve Türkiye'deki depremleri değerlendirerek, ahşap evlerin yıkım ve can kaybını engellediğini söyledi.

Japonya’da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Fahri Çelik, Japonya depreminde can kaybı ve yıkımın olmamasını bu evlere bağladı.

Japonya’da oluşan depremlerin Türkiye'de olduğu kadar şiddetli olmadığına işaret eden Çelik. “Japonya beton ve demir çok kullanmıyor, genellikle ahşap evler yapılıyor. Birçok yapıları ya tek katlı ya da 2 katlıdır. Sadece metropol şehirlerde yüksek yapılar var, onlar da çelikten yapılır.” dedi.

Türkiye’deki inşaat mühendisleri ve mimarların Japonya’nın mühendislerinden daha iyi eğitim aldıklarını söyleyen Çelik, “Bizim ülkemizde yüksek yapılar çok mevcut. Binalarımızın yüzde 90'ı beton, demirden yapıldığı ve yüksek katlı olduğu için yıkım ve can kaybımız da yüksek oluyor." şeklinde konuştu.