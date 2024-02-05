KAYSERİ-Gazeteciye silahlı saldırı

HABER MERKEZİ

Kayseri'de, gazeteci Azim Deniz, evinin otoparkında kimliği belirsiz bir kişi tarafından uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Basında yer alan haberlere göre olay, saat 08.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Karasu Sokak'taki 13 katlı binanın otoparkında meydana geldi.

Yerel bir gazete ile televizyonun sahibi olan Azim Deniz, işe gitmek için evinden çıkıp aracına yöneldi. Bu sırada kimliği henüz bilinmeyen kişi, Deniz'i takip edip tabancayla yaraladı.

Yaralı gazeteci, ambulansla kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

Azim Deniz’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.