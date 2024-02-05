Yıllık enflasyon TÜİK'e göre yüzde 64,86; ENAG'a göre yüzde 129,11

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyonun yüzde 6,70 olduğunu, yıllık enflasyonun ise yüzde 64,86'ya yükseldiğini açıkladı.

TÜİK'e göre 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 54,72 olarak gerçekleşti. Ocak ayında 2023'ün aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 40,62 ile giyim ve ayakkabı, en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,27 ile lokanta ve oteller oldu.

Her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise aynı verileri yüzde 9,38 ve yüzde 129,11 olarak açıkladı.

TÜİK açıklamasında, ana harcama grupları itibarıyla ocak ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,61 ile giyim ve ayakkabı, en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 17,68 ile sağlık olduğu belirtildi.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla, 8 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşti, 4 temel başlığın endeksi değişmedi, 131 temel başlığın endeksi ise arttı.

ENAG'a göre ise geçen ay sağlık grubunda herhangi bir fiyat değişimi olmadı. En yüksek fiyat artışı ise yüzde 16,42 ile giyim ve ayakkabı kaleminde gerçekleşti.