En hızlı büyüyen şirketler belli oldu: Ankara’dan 19 şirket var

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Türkiye’nin 2019-2021 dönemindeki satış geliri artış hızı sıralamasına göre en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi belli oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile 8'incisi düzenlenen TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni programında, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı.

Türkiye’deki milli gelir artışının 8 kat üzerinde bir performans gösteren şirketlerin gerçekleştirdiği büyüme yüzde 569 olarak kaydedildi.

Türkiye’nin 27 farklı ilinden çeşitli şirketlerin bulunduğu listede, Ankara’dan 19 şirket yer aldı.

2019- 2021 yılları arasında istihdamı yüzde 49 artıran şirketlerin yüzde 71’i 76 farklı ülkeye ihracat yaptı.

Bakan Bolat yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2023 yılındaki toplam mal ihracatının 255,8 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdığını belirtti.

Bakan Bolat, 2024 yılında ise mal ihracatını 267 milyar dolara, hizmetler ihracatını ise 110 milyar dolara çıkartacağını sözlerine ekledi.

Küresel rekabet ortamında bir girişimin başarısının kalıcı olabilmesinin, onun uluslararası piyasalarda varlığını kanıtlamasına bağlı olduğunu sözlerine ekleyen Bakan Bolat, KOBİ'lere ve tüm şirketlere, ihracat kapasitelerini artıracak geniş çaplı destekler sunduğunu söyledi

Türkiye’nin en hızlı büyüyen 5 şirketi:

1. AFM Gıda Kimya İthalat İhracat Ticaret LTD. ŞTİ.

2. TOBIO Novelfarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

3. ADA İnşaat Mermer Maden Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ.

4. ER-ES Torba Tekstil Hayvancılık ve Gıda Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ. y

5. Gold Harvest Kuruyemiş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş