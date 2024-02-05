Yaşam

Felaketin yıldönümünde deprem bölgesindeki 5 ilde eğitime bir günlük ara

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kürdistan Maraş deprem bölgesi eğitime ara

HABER MERKEZİ

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremin yıl dönümünde Maraş, Malatya, Antep, Adıyaman, Hatay’ta eğitime bir günlük ara verildi.

Maraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin binaları yıktığı ve binlerce insanın ölümüne neden olduğu afetin birinci yıldönümünde 5 ilde eğitim ve öğretime 6 Şubat’ta ara verildiği duyuruldu.

Hatay, Malatya, Antep, Adıyaman valilikleri ve  Maraş İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamalara göre tüm resmi ve özel okullarda eğitime 6 Şubat 2024 tarihinde ara verildi.

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