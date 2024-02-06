Politika

Çağlayan Adliyesi önünde çatışma: 2 ölü, 6 yaralı

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Saldırı anı (FOTO-İHA)
Saldırı anı (FOTO-İHA)
türkiye İstanbul adliye silahlı saldırı polis

HABER MERKEZİ 

İstanbul'da Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

Adliyeye giriş ve çıkışlar kapatılırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Başsavcı vekilleri olay yerinde inceleme yapıyor.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3’ü polis 3’ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından, olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini bildirdi.

 

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