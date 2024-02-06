Politika

Adliye saldırısı-ÇHD üyesi 4 avukata gözaltı

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türkiye Çağlayan Adliyesi Çağdaş Hukukçular Derneği

HABER MERKEZİ

Çağlayan Adliyesi saldırısının ardından, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi 4 avukatın gözaltına alındığı bildirildi.

ÇHD'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre ÇHD tutuklu Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın eşi avukat Betül Vangölü Kozağaçlı’nın Çağlayan Adliyesi saldırısının ardından ofisinin kapısı kırılarak gözaltına alındı.

Dört avukatın ofisinin kapısı kırılarak gözaltına alındığı vurgulandı.

Açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:

 "Üyelerimiz olan avukatlar Betül Vangölü Kozağaçlı, Seda Şaraldı, Didem Baydar Ünsal ve Berrak Çağlar gözaltına alınmıştır.

Uydurma gerekçeler ile avukat ofislerine “kapı kırarak” saldırma cüretine karşı boyun eğmeyeceğiz. Bu keyfi saldırılara karşı ayaktayız!"

İstanbul'da Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına dün öğle saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan 2 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının “DHKP/C terör örgütü” tarafından gerçekleştirildiği belirtmişti.

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