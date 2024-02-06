Politika

Çağlayan'daki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı

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türkiye Çağlayan adliye saldırı İstanbul

HABER MERKEZİ 

Çağlayan Adliyesinde yaşanan silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin, öldürülen savcı Mehmet Selim Kiraz olayının bir benzerini devreye sokmaya çalıştığı ve saldırganlardan Pınar Birkoç'un aynı gün duruşması olan ablasını kaçırma hedefinde oldukları değerlendiriliyor.

İstanbul'da dün, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlenmiş, ardından olay yerinde çatışma yaşanmıştı.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının ardından yaptığı açıklamada, saldırıyı gerçekleştirenlerin “DHKP/C terör örgütüne üye oldukları” bilgisini paylaştı.

Saldırganlar olay yerinde çıkan çatışmada hayatını kaybederken, saldırıda bir sivil yaşamını yitirdi, üç polis ve 2 vatandaş da yaralandı.

Saldırganların çantasından ve üzerlerinden 48 mermi, çok sayıda plastik kelepçe, biber gazı ve niteliği henüz belli olmayan bir düzeneğin çıktığı açıklanmıştı.

Öte yandan saldırganların, adliyenin yerleşkesine adı verilen ve 2015 yılında öldürülen savcı Mehmet Selim Kiraz olayının bir benzerini devreye koymaya çalıştıkları değerlendiriliyor.

Ayrıca, saldırganlardan Pınar Birkoç’un ablası Necmiye Birkoç’un, Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmasının olduğu güne rastlayan saldırıya ilişkin, saldırganların adliyeye girip tutukluyu kaçırma veya mahkeme heyetini rehin alma planı üzerinde duruluyor.

Son olarak diğer saldırgan Emrah Yayla’nın, 2008 yılında Adana’da güvenlik güçleriyle yargı mensuplarına saldırı hazırlığındayken 11 kilo patlayıcıyla yakalanıp cezaevine girdiği, Adana ve Bolu F Tipi cezaevlerindeki 13 yıllık hapis cezasının ardından Şubat 2021’de tahliye olduğu belirlendi.

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