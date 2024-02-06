Çağlayan saldırısında yaralananlardan biri vefat etti
HABER MERKEZİ
İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki güvenlik noktasına yönelik saldırıda yaralanan 1 kişinin vefat ettiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.
Erdoğan, İstanbul'da Çağlayan Adliye Binası önünde gerçekleşen saldırıda yaralanan bir sivilin vefat ettiğini bildirdi.
Erdoğan saldırıyı gerçekleştirenler hakkında da, "İki terörist, alçak emellerine ulaşamadan görevli polislerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir." dedi.
İstanbul'da Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına öğle saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının “DHKP/C terör örgütü” tarafından gerçekleştirildiği belirtti.