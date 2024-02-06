Politika

Neçirvan Barzani, Güney Kore'nin Erbil Başkonsolosu Lim'i kabul etti

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kürdistan Neçirvan Barzani Güney Kore Kürdistan Bölgesi KOICA

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Güney Kore'nin Erbil Başkonsolosu Seungcheol Lim ve KOICA Başkanı Ko Hiseok ile ikili ilişkileri ele aldı.

Başkan Neçirvan Barzani, bugün (6 Şubat 2024) Güney Kore'nin Erbil Başkonsolosu Lim ve KOICA Başkanı Hiseok'u kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra uzun yıllardır Kürdistan Bölgesi’nin farklı yerlerinde birçok hizmet projesi gerçekleştiren KOICA'nın faaliyetleri ele alındı.

Neçirvan Barzani, Güney Kore'ye Kürdistan Bölgesi ile olan ilişkileri ve dostluğundan dolayı övgüde bulunarak, KOICA'nın çeşitli sektör ve alanlarda yürüttüğü çalışmalara dikkat çekti. Ayrıca, 20 yıl önce Kürdistan Bölgesi'ne gelerek ikili ilişkileri güçlendiren Kore Zeytin Askeri Timi'nin çalışmalarını ve hizmetlerini hatırlattı.

Görüşmede Irak-Bağdat ilişkileri, Irak ve bölgedeki durumun da ele alındığı belirtildi.

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