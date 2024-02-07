Neçirvan Barzani, Savunma Bakanı Güler'i kabul etti

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, dün Erbil’e gelen Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede, Türkiye-Irak-Kürdistan Bölgesi ilişkileri, Irak ile Kürdistan Bölgesi'ndeki güvenlik durumu ve Orta Doğu'daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Tarafların, bölgede barış ve istikrarın korunması ayrıca sınır güvenliğinin sağlanması için Türkiye'nin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile iş birliğinin önemine değindiği kaydedildi.

Açıklaya göre taraflar, Orta Doğu'daki çatışmaların yayılmasını önlemek için kapsamlı çabalara ihtiyaç duyulduğu konusunda mutabık kaldı.

Türkiye ile ilişkilerin iyi komşuluk ilkeleri çerçevesinde ilerletilmesi ve terörle mücadele görüşmede masaya yatırılan diğer konular oldu.

Yaşar Güler, dün Irak’ın başkenti Bağdat’a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından gece saatlerinde Erbil’e ulaştı.

Erbil Uluslararası Havalimanına gelen Bakan Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak’ı, Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Sefin Dizeyi ve Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail karşıladı.

Bakan Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Erbil ziyareti öncesi Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Başbakan Muhammed Şiya Sudani, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım el-Araci ve İçişleri Bakanı Abdulemir Şemmeri ile bir araya gelmişti.