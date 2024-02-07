Başbakan Mesrur Barzani, Bakan Güler'i kabul etti

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i kabul etti.

Başbakan Mesrur Barzani, dün Erbil’e gelen Savunma Bakanı Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ı kabul etti.

Bakan Güler, Başbakan Mesrur Barzani ile görüşmesinden önce, sabah saat 10.00'da Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelmişti.

Yaşar Güler, dün Irak’ın başkenti Bağdat’a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından gece saatlerinde Erbil’e ulaştı.

Erbil Uluslararası Havalimanına gelen Bakan Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak’ı, Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Sefin Dizeyi ve Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail karşıladı.

Bakan Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Erbil ziyareti öncesi Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Başbakan Muhammed Şiya Sudani, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım el-Araci ve İçişleri Bakanı Abdulemir Şemmeri ile bir araya gelmişti.