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Kolombiya'da askeri helikopter düştü: Ölü ve yaralılar var

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dünya askeri helikopter Kolombiya

HABER MERKEZİ 

Kolombiya'nın Choco yönetim bölgesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 asker hayatını kaybetti.

Kolombiya'da hava kuvvetlerine bağlı helikopter, Choco'ya bağlı Unguia bölgesindeki kırsal alana düştü.

Kazada, 5 asker hayatını kaybederken, 3 asker de yaralandı. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Ordudan yapılan açıklamada, ölen askerlerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulunarak, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

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