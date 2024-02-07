Kolombiya'da askeri helikopter düştü: Ölü ve yaralılar var
HABER MERKEZİ
Kolombiya'nın Choco yönetim bölgesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 asker hayatını kaybetti.
Kolombiya'da hava kuvvetlerine bağlı helikopter, Choco'ya bağlı Unguia bölgesindeki kırsal alana düştü.
Kazada, 5 asker hayatını kaybederken, 3 asker de yaralandı. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Ordudan yapılan açıklamada, ölen askerlerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulunarak, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu.