Sözcü Resul'den Bağdat saldırısına ilişkin açıklama: İkili diyaloğun başlamasını baltalayabilir

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Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Yahya Resul, ABD’nin eylemlerinin anlayış ve ikili diyaloğun başlamasını baltalayabileceğini söyledi.

Sözcü Resul, yayınladığı beyannamede, “Dün gece, Bağdat'ta bir yerleşim bölgesinin ortasına sivillerin hayatı ve uluslararası hukuku umursamayan hava saldırısı düzenlendi.” dedi.

“Amerikalılar, anlayışları ve ikili diyaloğun başlamasını baltalayabilecek her şeyi defalarca sorumsuzca yaptılar.” diyen Resul, “Bu şekilde barışı tehdit ediyor, Irak egemenliğini ihlal ediyor, halkımızın hayatını tehlikeye atıyor, daha da tehlikelisi, uluslararası koalisyonun bizim topraklarımızda oluşturulduğu gerekçeleri ve amaçları tamamen aşmasıdır.” ifadesini kullandı.

Yahya Resul, söz konusu eylemlerin Irak Hükümetini, “Irak'ta istikrarsızlık unsuru haline gelen ve Irak'ı çatışma çemberinin içine çekme tehdidi oluşturan koalisyonun misyonunu sona erdirmeye her zamankinden daha fazla iteceğini” söyledi.

Dün gece saatlerinde, Bağdat'ın doğusundaki Meştel Mahallesi'nde Haşdi Şabi'ye ait bir araç insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınmıştı.

ABD Merkez Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD güçlerinin, ABD askerlerine yönelik saldırılara yanıt olarak Irak'ta 21.30 sularında tek taraflı bir saldırı düzenlediği belirtilmişti.

Açıklamada, saldırıda, bölgedeki ABD kuvvetlerine yönelik saldırıları doğrudan planlamaktan ve bu saldırılara katılmaktan sorumlu bir Ketaib Hizbullah komutanının öldürüldüğü aktarılmıştı.

Haşdi Şabiye bağlı Nujaba Hareketi ise saldırılara karşı Irak Hükümetine kararlı bir duruş sergilemesi çağırısında bulunmuştu.

Irak Güvenlik Medya Ağı da söz konusu saldırıyla ilgili özel bir teknik ekip tarafından soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.