Politika

Irak Parlamentosu ülkeye yönelik saldırıları görüşmek üzere toplanacak

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Irak Parlamentosu
Irak Parlamentosu
Irak Irak Parlamentosu ABD İran

HABER MERKEZİ

Irak Parlamentosunun ülkeye yönelik saldırıları görüşmek üzere 10 Şubat 2024 Cumartesi günü özel bir oturum yapması planlanıyor.

Parlamento Medya Ofisi, oturumun gündemiyle ilgili yaptığı açıklamada, oturumda  Irak egemenliğine yönelik ihlallerinin ele alınacağı bilgisine yer verdi.

Dün gece saatlerinde, Bağdat'ın doğusundaki Meştel Mahallesi'nde Haşdi Şabi'ye ait bir araç insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınmıştı.

ABD Merkez Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD güçlerinin, ABD askerlerine yönelik saldırılara yanıt olarak Irak'ta 21.30 sularında tek taraflı bir saldırı düzenlediği belirtilmişti.

Açıklamada, saldırıda, bölgedeki ABD kuvvetlerine yönelik saldırıları doğrudan planlamaktan ve bu saldırılara katılmaktan sorumlu bir Ketaib Hizbullah komutanının öldürüldüğü aktarılmıştı.

Haşdi Şabiye bağlı Nujaba Hareketi ise saldırılara karşı Irak Hükümetine kararlı bir duruş sergilemesi çağırısında bulunmuştu.

Irak Güvenlik Medya Ağı da söz konusu saldırıyla ilgili özel bir teknik ekip tarafından soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

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