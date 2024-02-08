Politika

John Kirby: Irak Hükümetiyle iyi ilişkilerimiz var

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Irak ABD John Kirby Irak hükümeti

HABER MERKEZİ

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, “Güçlerimiz saldırıya uğramasaydı, misilleme yapmazdık çünkü güçlerimiz Irak Hükümetinin isteği üzerine ülkede bulunuyor." dedi.

Kirby, 8 Şubat’ta düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Irak Hükümetiyle iyi ilişkileri olduğunu ve güçlerinin Irak Hükümetinin isteği üzerine ülkede bulunduğunu söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kirby, “Güçlerimiz saldırıya uğramasaydı, misilleme yapmazdık çünkü güçlerimiz Irak Hükümetinin isteği üzerine ülkede bulunuyor.” dedi.

7 Şubat 2024’te Bağdat'ın doğusundaki Meştel Mahallesi'nde Haşdi Şabi'ye ait bir araç insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınmıştı.

ABD Merkez Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD güçlerinin, ABD askerlerine yönelik saldırılara yanıt olarak Irak'ta 21.30 sularında tek taraflı bir saldırı düzenlediği belirtilmişti.

Açıklamada, saldırıda, bölgedeki ABD kuvvetlerine yönelik saldırıları doğrudan planlamaktan ve bu saldırılara katılmaktan sorumlu bir Ketaib Hizbullah komutanının öldürüldüğü aktarılmıştı.

Haşdi Şabiye bağlı Nujaba Hareketi ise saldırılara karşı Irak Hükümetine kararlı bir duruş sergilemesi çağırısında bulunmuştu.

Irak Güvenlik Medya Ağı da söz konusu saldırıyla ilgili özel bir teknik ekip tarafından soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Irak Hizbullahı, yaptığı açıklamada saldırıda, Ebu Bakır Sadi ve Erkan Aliawi adlı 2 Haşdi Şabi sorumlusunun yaşamını yitirdiğini doğrulamıştı.

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