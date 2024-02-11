Duhok'ta korkutan deprem

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Duhok’ta 4,5 şiddetinde korkutan bir deprem meydana geldiği ve vatandaşlar tarafından hissedildiği bildirildi.

Irak Ulaştırma Bakanlığı Meteoroloji ve Sismoloji Genel Kurulu, bugün sabah saat 7.36 sularında Duhok’ta 4,5 şiddetinde bir sarsıntı yaşandığını belirtti.

Vatandaşlar tarafından da hissedilen depremin, 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

K24’ün Duhok muhabiri Mesud Wermeli, depremde can ve mal kaybı yaşanmadığını aktardı.

Duhok, 3 Şubat 2024 Cumartesi günü saat 06:09'da 4,2 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Deprem, herhangi bir hasara yol açmamıştı.