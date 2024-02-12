TÜİK verileri: Geniş tanımlı işsizlik yüzde 24.7'ye yükseldi

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Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2023'te bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 8.8 olurken, oran erkeklerde yüzde 7.1 iken kadınlarda yüzde 12 olarak tahmin edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 2023 Aralık dönemine ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı.

İstihdam edilenlerin sayısı Aralık 2023'te bir önceki aya göre 399 bin kişi artarak 32 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı ise 0.6 puan artarak yüzde 48.8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66.1 iken kadınlarda yüzde 31.9 olarak gerçekleşti.

İstatistiklere göre Aralık 2023'te bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 8.8 oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7.1 iken kadınlarda yüzde 12 olarak tahmin edildi.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.8 puan azalarak yüzde 15.5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11.5, kadınlarda ise yüzde 22.8 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 0.1 saat azalarak 43.7 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 2.1 puan artarak yüzde 24.7 oldu.