Kültür-Sanat

Sanatçı Haluk Levent: Siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin

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Haluk Levent
Haluk Levent
türkiye Haluk Levent CHP aday başkanlığı

HABER MERKEZİ

Sanatçı Haluk Levent, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığıyla ilgili yaptığı açıklamada siyasete girmeyeceğini söyledi.

Sanatçı Levent, sosyal medya platformu X hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda siyasete girmeyi düşünmediğini belirtti.

Sanatçı Levent, açıklamasında; “CHP'den Hatay Büyükşehir başkan adaylığı için teklif gelmesi hakkında: Canlarım! Ahbap başkanıyım. Ve siyasi bir kimliğe giremem. Diğer siyasi partilerden de teklifler geldi. Onur duyuyorum. Ama siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin. Bu ülke için yapacağımız çok şeyler var.” ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesine yaptığı yardımlar ve desteklerle öne çıkan Haluk Levent’e, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için CHP'nin teklif götürdüğü iddia edilmişti.

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