Politika

Neçirvan Barzani ve ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı koalisyon güçlerinin rolünü değerlendirdi

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı David Berker (FOTO: Kürdistan Bölgesi Başkanlığı)
Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı David Berker (FOTO: Kürdistan Bölgesi Başkanlığı)
kürdistan Neçirvan Barzani David Berker ABD Irak Kürdistan Bölgesi

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı David Berker, koalisyon güçlerinin rolünü değerlendirdi.

Başkan Barzani, bugün (14 Şubat 2024) Erbil'de ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı David Berger ile görüştü.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, ABD'nin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri, Erbil-Bağdat sorunları ve bunların çözümüne yönelik müzakereler, Irak'ın bölgedeki ve uluslararası alandaki konumu, Irak'taki koalisyon güçlerini hedef alan saldırılar ile bölgedeki durum ele alındı.

Irak ve bölgedeki güvenlik durum ile koalisyon güçlerinin rolü hakkında görüş alışverişinde bulunan Barzani ve Berger, istikrarın korunmasının yanı sıra ortak çıkarları ilgilendiren diğer konuların öneminin altını çizdi.

Neçirvan Barzani ve ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı koalisyon güçlerinin rolünü değerlendirdi (FOTO: Kürdistan Bölgesi Başkanlığı)
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