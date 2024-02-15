Neçirvan Barzani: Iraklı milis gruplara bir sınır getirilmeli

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, “Kürdistan Bölgesi, Bağdat'ın kendisini koruyamayacağından korkuyor, bu nedenle Iraklı milis gruplara bir sınır getirilmeli.” dedi.

Neçirvan Barzani, Al-Arabiya ve Al-Hadas televizyon kanallarına verdiği röportajda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mevcut sorunların savaşın ön cephesinin belirsiz olması nedeniyle DAİŞ dönemine göre daha zor olduğunu belirten Neçirvan Barzani, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin rolüne övgüde bulunurken, Irak Hükümetine Kürdistan Bölgesi'nin korunmasında aktif rol oynama çağrısında bulundu.

Irak’ın bir parçası olarak Kürdistan Bölgesi’nin de Uluslararası Koalisyon güçlerinin ülkedeki varlığına ilişkin karar vereceğini kaydeden Barzani, İsrail ile Kürdistan Bölgesi arasında hiçbir ilişki bulunmadığını aktararak şu ifadeleri kullandı:

“İsrail'le hiçbir ilişkimiz yok ve Kürdistan Bölgesi'nde İsrail Mossad üssü yok, dolayısıyla İran'ın Kürdistan Bölgesi'nde Mossad'ın varlığına ilişkin propagandası doğru değil. Ayrıca Tahran, Mossad'ın Kürdistan Bölgesi'ndeki varlığına ilişkin Bağdat'a herhangi bir kanıt sunmadı.”

Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin İran için bir tehdit kaynağı olmadığını, bu nedenle İran'ın sivillerin ölümüne yol açan bombalamaları ve füze saldırılarının dostluk çerçevesine yerleştirilemeyeceğini vurguladı.

Başkan Neçirvan Barzani ayrıca, İran ve kendilerini Irak İslami Direnişi olarak adlandıran Iraklı milis gruplar, İsrail Mossad üssünün varlığı gerekçesiyle Kürdistan Bölgesi'nin çeşitli bölgelerine defalarca saldırılar düzenledi.

Neçirvan Barzani, “Kürdistan Bölgesi, Bağdat'ın kendisini koruyamayacağından korkuyor, bu nedenle Iraklı milis gruplara bir sınır getirilmeli.” diye konuştu.

Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki ilişkilere değinen Neçirvan Barzani, “Kürdistan İşçi Partisi'nin (PKK) topraklarımızı Türkiye'ye karşı kullanmasını her türlü reddediyoruz. Çünkü PKK komşumuz için bir tehdit kaynağı ve bu durum hem bizim hem de Bağdat için büyük bir çatışma yaratmış.” ifadelerini kullandı.