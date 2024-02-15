MSB duyurdu: F-16 alım sürecinde takvim netleşiyor

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ABD Kongresinde onay süreci tamamlanan Türkiye'ye F-16 savaş uçağı tedariki ve modernizasyonuna ilişkin takvimin bu yılın haziran-temmuz aylarında yürürlüğe girmesinin beklendiği bildirildi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, F16 tedarik ve modernizasyon süreci, kullanımı ile F-35 programına yönelik; "40 adet F-16 Blok-70 tedariki ve 79 adet F-16 uçağının Viper Modernizasyonu ile muhtelif diğer malzemelerin teminine yönelik resmî kongre bildirimi ABD yönetimince 26 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilmiş, taleplerimize ilişkin; kongre onay süreci 11 Şubat 2024 tarihinde tamamlanmıştır." dedi.

TRT Haber’de yer alan ve MSB kaynaklarına dayandırılan habere göre kaynaklar, şubat ayı sonuna kadar taslak Teklif ve Kabul Mektuplarının Türkiye'ye iletilmesinin beklendiğini belirtti.

Kaynaklar, "Teklif ve Kabul mektuplarının tarafımızdan incelenmesi ve ABD yetkilileri ile birlikte projeye son halinin verilmesini müteakip 2024 Haziran-Temmuz aylarında takvimin yürürlüğe girmesi beklenmektedir." açıklamasında bulundu.

Modernizasyon faaliyetlerinin ve tedarik edilecek uçakların üretim işlemlerinin Türkiye'de gerçekleştirilmesi yönünde görüşmelerin de sürdüğü aktarıldı.

F-16 kullanımına yönelik çıkan iddialara ilişkin de şu açıklama yapıldı:

"Temin ve modernize edilecek F-16’ların kullanımına yönelik iddiaların aksine daha önce de vurguladığımız gibi herhangi bir şart söz konusu değildir. F-35 konusunda ise her iki ülkenin de duruşunda herhangi bir değişiklik yoktur şeklinde cevap vermiştir."