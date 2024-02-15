Yaşar Gülerin Erbil ve Bağdat ziyaretlerinin detayları belli oldu

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in, 6-7 Şubat tarihlerinde, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirdiği ziyaretin detayları açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. MBS’den kaynaklar, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Irak ziyaretine ilişkin detay verebilir misiniz?" sorusu üzerine kaynaklar, yapılan görüşmelerde, ilişkilerin derinleştirilmesi ve üst düzey ziyaretlerin sıklaştırılması gibi konuların yer aldığını belirtti.

Kaynaklar, ziyarete ilişkin söz konusu soruyu şu sözlerle yanıtladı:

"Hudut güvenliğinin sağlanması ve istihbarat paylaşımı ile son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler, terörle ortak mücadele, askeri iş birliği ve Iraklı Türkmenlerin bölgedeki hak ve menfaatleri konularına yönelik Merkezi Irak Yönetimi, IKBY ve Irak Türkmen Cephesi makamları ile çeşitli ikili görüşmeler yapılmıştır. Bir kez daha hatırlatmak gerekir ki bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Bizim tek derdimiz, Irak topraklarının teröristlerce ülkemize yönelik saldırılarda üs olarak kullanılmaması ve kullandırılmaması, ülkemizin, milletimizin ve sınırlarımızın güvenliğinin sağlanmasıdır. Terörle mücadelede ortak hareket edilmesidir."

Yaşar Güler, 6 Şubat'ta Bağdat'a gerçekleştirdiği ziyaretina ardından Kürdistan Bölgesi'ne geçti.

Erbil Uluslararası Havalimanında, Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Sefin Dizeyi ve Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail tarafından karşılanmıştı.

Bakan Güler Erbil'de Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ve Bileşen İşlerinden Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf ile bir araya gelmişti.