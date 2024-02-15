Herir Domates Salçası Fabrikası; Kapatılma eşiğinden ihracat yapmaya

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Herir Domates Salçası Fabrikası, günde 70 tonun üzerinde domates salçası üretiyor ve iç ve dış pazarlara ihraç ediyor.

Başbakan Mesrur ​​Barzani'nin başkanlığındaki 9. kabinenin çabalarıyla domates ve diğer ürünler yurt dışına ihraç edilmeye başlandı.

Kürdistan Bölgesi’nde ürünlerini yüksek kalitede ve uluslararası standartlara göre üreten biri Şarezur, diğeri Herir olmak üzere toplam 2 domates salçası fabrikası bulunmaktadır. İki fabrika, Kürdistan Bölgesi'ndeki onlarca gence, üniversite mezununa iş fırsatı sağladı.

Herir Domates Salçası Fabrikası Müdürü Şiwan Hamid, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Kürdistan Bölgesi Hükümeti 9. Kabinesinin programının genel olarak tüccarlar ve özel sektöre faydası dokundu. 9. kabine bizi bu fabrikayı yeniden açmaya ve işletmeye teşvik etti." dedi.

9. kabineden aldıkları destekten memnuniyetini dile getiren Hamid, “Kürdistan ve Irak şehirlerindeki çiftçilerden günlük ürün alıyoruz. Fabrikada, Herir ve çevre bölgelerde 900'den fazla gence iş fırsatı sağlandı. Fabrikadan doğrudan ve dolaylı olarak 2000'den fazla kişi faydalanıyor.” ifadelerini kullandı.

Fabrikada günde 70 tondan fazla domates salçası üretildiğini ve Kürdistan, Irak ve yurt dışına ihraç ediliğini ifade eden Şiwan Hamid, “Ürünlerimiz yerli ve organiktir, sadece domatesten üretiliyor, başka hiçbir madde içermiyor. Halkımız ürünlerimizden memnun.” diye konuştu.

Herir fabrikasının ürünlerine yurt dışından da çok fazla talep olduğunu belirten Hamid, "Birkaç yıl önce ilk konvoyumuzu ABD'ye gönderdik. Ürünlerimiz çok sıcak karşılandı. Avrupa ve Körfez ülkelerinde ürünümüze yoğun talep var.” dedi.

Fabrika, son iki yıldır çiftçilerden günlük 100 ila 150 ton domates alıyor.