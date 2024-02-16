Neçirvan Barzani’nin katılımıyla 60. Münih Güvenlik Konferansı başlıyor

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'nin katılımıyla bugün 60. Münih Güvenlik Konferansı başlıyor.

Bugün (26 Şubat 2024) Erbil saatiyle 12:00’de başlayacak 60. Münih Güvenlik Konferansı'na 40'tan fazla devlet ve hükümet başkanı, 90'dan fazla dışişleri bakanının katılacak.

Konferansa katılmak için dün Almanya’ya hareket eden Başkan Neçirvan Barzani’nin, Orta Doğu, Avrupa ve ABD’nin üst düzey yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Bu yılki Münih Güvenlik Konferansı'nda, Gazze savaşı, Orta Doğu ve Kızıldeniz’deki gerilimler ve Ukrayna krizi gibi konular ele alınacak.

Konferansa katılacak önemli konuklar arasında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da bulunuyor.

2007 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'nin Soğuk Savaş sonrası politikalarına karşı sert bir konuşma yapması, tepkiler yarattı.